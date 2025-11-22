Concert inaugural du Voyage en Hiver Cathédrale St-Pierre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 19:00 – 19:30

Gratuit : oui sur réservation Gratuit sur réservation : reservation.levoyageanantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229531543227 Tout public

Depuis quatre ans, « À Flot d’airain » de Dominique Blais fait vibrer la ville au rythme des cloches de Nantes. Bourdon, carillons et sonneries s’entrelacent dans une partition imaginée en résonance avec la géographie nantaise et la Loire. Pour célébrer la réouverture de la cathédrale, un concert exceptionnel réunit cette année deux univers : celui d’ « À Flot d’airain » et celui d’ « Asters », création de Kerwin Rolland conçue pour l’Abbaye royale de Fontevraud. En collaboration avec la Maîtrise de la cathédrale de Nantes, ce concert unique est une rencontre mêlant voix, sons des cloches, textures sonores et bruissements de la Loire, qui proposera au public une expérience d’écoute polyphonique et cristalline – un moment hors du temps. Durée : 30 min. Découvrez le programme complet du Voyage en Hiver

Cathédrale St-Pierre Centre-ville Nantes 44000

