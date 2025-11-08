Concert inauguration Neuilly-le-Réal

Concert inauguration Neuilly-le-Réal samedi 8 novembre 2025.

Concert inauguration

Eglise Saint Julien Neuilly-le-Réal Allier

Début : 2025-11-08 17:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Inauguration de la restauration des peintures de l’église Saint Julien par un concert de L’indépendante, société musicale de Bessay.

Eglise Saint Julien Neuilly-le-Réal 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 81 47

English :

Inauguration of the restoration of the paintings in Saint Julien church with a concert by L’indépendante, Bessay’s musical society.

German :

Einweihung der Restaurierung der Gemälde in der Kirche Saint Julien mit einem Konzert von L’indépendante, der Musikgesellschaft von Bessay.

Italiano :

Inaugurazione del restauro dei dipinti della chiesa di Saint Julien con un concerto de L’indépendante, la società musicale di Bessay.

Espanol :

Inauguración de la restauración de las pinturas de la iglesia de Saint Julien con un concierto de L’indépendante, la sociedad musical de Bessay.

