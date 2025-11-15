CONCERT INDARA, LE PAYS BASQUE À BÉZIERS Béziers

CONCERT INDARA, LE PAYS BASQUE À BÉZIERS

Avenue Valentin Duc Béziers Hérault

Tarif : 12 EUR

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Plongez dans l’univers vibrant du Pays Basque avec leurs rythmes puissants et émouvants. Une soirée unique à ne pas manquer !

Ne manquez pas le concert exceptionnel du groupe de musique basque Indara ! Entre rythmes envoûtants, chants puissants et énergie contagieuse, Indara vous invite à un voyage musical vibrant au cœur du Pays Basque. Rendez-vous pour une soirée pleine d’émotions, de traditions revisitées et de communion musicale.

Avenue Valentin Duc Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36

English :

Immerse yourself in the vibrant world of the Basque Country with their powerful, moving rhythms. A unique evening not to be missed!

German :

Tauchen Sie mit ihren kraftvollen und bewegenden Rhythmen in die pulsierende Welt des Baskenlandes ein. Ein einzigartiger Abend, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Immergetevi nel mondo vibrante dei Paesi Baschi con i loro ritmi potenti e commoventi. Una serata unica da non perdere!

Espanol :

Sumérjase en el vibrante mundo del País Vasco con sus ritmos potentes y conmovedores. Una velada única que no debe perderse

