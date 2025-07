Concert Indie Pop rock Le Kermeur Plougonven

Concert Indie Pop rock Le Kermeur Plougonven samedi 9 août 2025.

Concert Indie Pop rock

Le Kermeur Ancienne école Plougonven Finistère

Début : 2025-08-09 21:00:00

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Le café du Pen Kaled accueille Nathan à la guitare et au chant, Bela à la basse, Augustin à la batterie et Nolan au synthé et au chant pour un concert aux accents indie et pop rock.

Restauration sur place.

Le Kermeur Ancienne école Plougonven 29640 Finistère Bretagne

