Cinq musiciens passionnés pour un voyage musical festif, de la soul au pop rock, des années 60 à aujourd’hui !

INDIGO BLUE est composé de 5 musiciens une chanteuse, un guitariste chanteur, un batteur chanteur, un bassiste et un pianiste. Originaires de la région de Montpellier, ces artistes survitaminés proposent un répertoire axé sur la variété internationale, allant des covers lounge aux morceaux festifs dansants de funk, soul ou pop. Leur musique, influencée par le blues, la bossa nova et le pop rock, reprend les grands standards anglo-saxons, français, italiens et latinos des années 60 à aujourd’hui.

Dès 21h sur le Port

Renseignements : 04 67 50 51 15 .

351 Quai Auguste Meynier Mauguio 34130 Hérault Occitanie

English :

Five passionate musicians for a festive musical journey, from soul to pop rock, from the 60s to today!

German :

Fünf leidenschaftliche Musiker für eine festliche musikalische Reise von Soul bis Pop-Rock, von den 60er Jahren bis heute!

Italiano :

Cinque appassionati musicisti in un festoso viaggio musicale, dal soul al pop rock, dagli anni ’60 ad oggi!

Espanol :

Cinco músicos apasionados en un viaje musical festivo, del soul al pop rock, de los años 60 a nuestros días

L’événement CONCERT INDIGO BLUE Mauguio a été mis à jour le 2025-07-26 par 34 OT MAUGUIO-CARNON