L’Arena Tour d’Indochine annonce 20 nouvelles dates dès octobre 2025.

La plus importante et la plus attendue tournée de 2025, après 69 dates toutes SOLD OUT et plus de 670 000 billets vendus et pour faire face à la demande encore plus forte, INDOCHINE ajoute 20 nouvelles dates dans 10 villes de France dès octobre 2025.Tout public

English :

indochine?s Arena Tour announces 20 new dates from October 2025.

The biggest and most eagerly-awaited tour of 2025, after 69 dates all SOLD OUT and over 670,000 tickets sold, and to meet even greater demand, INDOCHINE is adding 20 new dates in 10 French cities from October 2025.

German :

die Arena Tour von Indochine kündigt 20 neue Termine ab Oktober 2025 an.

Die größte und am meisten erwartete Tournee des Jahres 2025, nach 69 ausverkauften Terminen und mehr als 670.000 verkauften Tickets und um der noch größeren Nachfrage gerecht zu werden, fügt INDOCHINE ab Oktober 2025 20 neue Termine in 10 Städten Frankreichs hinzu.

Italiano :

l’ Arena Tour degli Indochine annuncia 20 nuove date a partire da ottobre 2025.

Il tour più grande e atteso del 2025, dopo 69 date di tutto esaurito e oltre 670.000 biglietti venduti, INDOCHINE aggiunge 20 nuove date in 10 città francesi a partire da ottobre 2025 per soddisfare una domanda ancora maggiore.

Espanol :

la gira Arena Tour de Indochine anuncia 20 nuevas fechas a partir de octubre de 2025.

La mayor y más esperada gira de 2025, después de 69 fechas con entradas agotadas y más de 670.000 entradas vendidas, INDOCHINE añade 20 nuevas fechas en 10 ciudades francesas a partir de octubre de 2025 para satisfacer una demanda aún mayor.

