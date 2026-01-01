Concert Innvivo ; Rap, chanson, électro Le sonneur bar associatif Montbron

Concert Innvivo ; Rap, chanson, électro

Le sonneur bar associatif 25 rue d’angoulême Montbron Charente

Tarif : – –

Début : 2026-01-17 20:30:00
fin : 2026-01-17 22:00:00

2026-01-17

Concert Rap, chansons francophone, électro avec le groupe Jnnvivo
Le sonneur bar associatif 25 rue d’angoulême Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 77 21 06  tardoria@gmail.com

English :

Rap, chanson francophone, electro concert with the group Jnnvivo

