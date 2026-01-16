Concert Ino Casablanca La Cartonnerie Reims

Concert Ino Casablanca

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Tout public

Rap en fusion

Ino Casablanca est un artiste à la trajectoire singulière, née de la rencontre de cultures multiples. D’origine marocaine, il nait en Espagne avant de s’installer en France avec sa famille à l’âge de 12 ans. Ino Casablanca façonne une musique à son image libre, métissée et personnelle. Inspiré par ses expériences de vie et d’une diversité culturelle unique, il parvient à créer un son hybride, difficile à définir mais résolument frais et innovant. Son premier EP, TAMARA, s’impose comme une œuvre qui bouscule les codes du rap français. Avec EXTASIA, son second projet, Ino Casablanca explore une écriture instinctive, nourrie de rythmiques venues d’ailleurs et de mélodies sans frontières — un voyage sonore où se croisent les influences caribéennes, maghrébines et latines. Repéré parmi les 10 lauréats du Prix Joséphine 2025 et à l’affiche du Grünt Festival, il imprime déjà sa marque dans le paysage francophone, en charmant plus vite qu’il ne peut être défini. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Ino Casablanca

L’événement Concert Ino Casablanca Reims a été mis à jour le 2026-01-16 par ADT de la Marne