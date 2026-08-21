Concert insolite à la Caserne Huxelles, Caserne Huxelles, Gravelines

Informations pratiques

Concert insolite à la Caserne Huxelles Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Caserne Huxelles Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

THE LOFF est un duo Trip Hop lillois formé par Louise et Jeff. Leur rencontre en 2021 autour du projet The Last Flowers a marqué le début d’une aventure musicale unique. Inspiré par des groupes comme Archive et Portishead, le duo mêle électro et musique classique. Louise, avec sa voix douce et son violoncelle, apporte une profondeur singulière, tandis que Jeff insuffle une esthétique cinématographique.

Caserne Huxelles rue Vanderghote Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France

**THE LOFF** est un duo Trip Hop lillois formé par Louise et Jeff. Leur rencontre en 2021 autour du projet The Last Flowers a marqué le début d’une aventure musicale unique. Inspiré par des groupes…

©THE LOFF