Concert insolite de Joce Mienniel Bibliothèque Andrée Chedid Paris samedi 22 novembre 2025.

Flûtiste

classique de formation, mais également saxophoniste, compositeur,

orchestrateur, arrangeur et touche-à-tout en électronique musicale,

c’est en juin 2004 que Joce Mienniel sort avec le Premier Prix de Jazz à l’unanimité

et avec les félicitations du jury du Conservatoire Supérieur de Musique

de Paris. Il est depuis le début de l’année 2009, membre de l’Orchestre National de Jazz sous la direction de Daniel Yvinec. Le

très large spectre de ses influences et activités rend ce musicien

définitivement hors normes, difficile à classer. Jazz et musiques

improvisées, pop, rock, chanson française, musiques du monde, musique

classique, sans oublier les compositions pour le petit et le grand

écran. Joce Mienniel déploie ses talents dans autant d’univers qui font

de cet artiste un caméléon recherché et estimé. Il se

livre avec une égale maestria aux instruments du monde, au saxophone,

aux claviers et à l’exploration électronique tel un prodigieux créateur

d’ambiances.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Dans le cadre du Festival Monte le son, assistez au concert de Joce Mienniel. Ce musicien hors norme vous invite à vous plonger dans une musique inclassable et où les instruments du monde sont à l’honneur.

Le samedi 22 novembre 2025

de 15h30 à 16h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr