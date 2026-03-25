Concert Insolite des élèves des classes de Formation Musicale Salle Beauregard Raon-l’Étape
Concert Insolite des élèves des classes de Formation Musicale Salle Beauregard Raon-l’Étape mercredi 1 avril 2026.
Concert Insolite des élèves des classes de Formation Musicale
Salle Beauregard 1 Place des Martyrs de la Résistance Raon-l’Étape Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-01 18:00:00
fin : 2026-04-01 19:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Le conservatoire vous invite à son concert insolite concocté par les classes de Formation Musicale, entrée libre.Tout public
0 .
Salle Beauregard 1 Place des Martyrs de la Résistance Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 56 31 96
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English :
The Conservatoire invites you to its unusual concert put together by the Music Training classes. Free admission.
L’événement Concert Insolite des élèves des classes de Formation Musicale Raon-l’Étape a été mis à jour le 2026-03-25 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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