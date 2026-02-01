Concert Insomnia Brass Band Club 27 Marseille 4e Arrondissement

Concert Insomnia Brass Band

Jeudi 12 février 2026 à partir de 20h30. Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Concert exceptionnel de l’Insomia Brass Band.

Anke Lucks trombone, Almut Schlichting bariton sax, Christian Marien batterie

Lucks, Schlichting et Marien repartent en tournée, développant en direct sur scène le programme de leur prochain album. Le nouveau répertoire mêle leur combinaison caractéristique de free jazz, funk, punk rock et brass band de La Nouvelle-Orléans, sans oublier le goût de l’improvisation et des grooves parfaitement imbriqués. Actif sur la scène internationale depuis 2017, le trio a publié trois albums chez Tiger Moon Records et a été sacré Groupe de l’année en 2023 par le Prix allemand du jazz. .

Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 32 52 12 hocquetnath@yahoo.fr

English :

Exceptional concert by the Insomia Brass Band.

Anke Lucks ? trombone, Almut Schlichting ? baritone sax, Christian Marien ? drums

