Concert Instant lyrique Place Saint-Vincent de-xaintes Dax
Concert Instant lyrique Place Saint-Vincent de-xaintes Dax dimanche 22 mars 2026.
Concert Instant lyrique
Place Saint-Vincent de-xaintes Eglise Saint Vincent de Xaintes Dax Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Extraits d’opéra pour soprano coloratur avec accompagnement de piano.
Pièces pour piano et flûte. .
Place Saint-Vincent de-xaintes Eglise Saint Vincent de Xaintes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 73 79 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Instant lyrique
L’événement Concert Instant lyrique Dax a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Grand Dax