Concert Instant lyrique Place Saint-Vincent de-xaintes Dax

Concert Instant lyrique

Place Saint-Vincent de-xaintes Eglise Saint Vincent de Xaintes Dax Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Extraits d’opéra pour soprano coloratur avec accompagnement de piano.

Pièces pour piano et flûte. .

Place Saint-Vincent de-xaintes Eglise Saint Vincent de Xaintes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 73 79 37

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English : Concert Instant lyrique

L’événement Concert Instant lyrique Dax a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Grand Dax