CONCERT INSTANTS SUSPENDUS Loupian

Répertoire varié allant des oeuvres de figures incontournables de la musique tango comme Carlos Gardel, Astor Piazzolla, d’opéras classiques de Tchaïkovski, de compositions de Claude Debussy, Georges Bizet, et de musiques plus contemporaines de Michel Legrand ou Serge Gainsbourg.

Gabriel GALTIER, musicien et passionné d’histoire de l’art propose un concert unique et participatif en piano acoustique le dimanche 19 Octobre. Les fonds collectés pendant ce concert serviront à la rénovation de l’Église Saint-Hippolyte.Ce concert sera précédé de trois sessions musicales le mercredi 15 Octobre de 10h à 12h et le samedi 18 Octobre de 10h à 12h & de 16h à 18h, en entrée et écoute libres.Répertoire varié allant des oeuvres de figures incontournables de la musique tango comme Carlos Gardel, Astor Piazzolla, d’opéras classiques de Tchaïkovski, de compositions de Claude Debussy, Georges Bizet, et de musiques plus contemporaines de Michel Legrand ou Serge Gainsbourg.Un concert unique, une expérience sensorielle, un geste pour l’église.Participation conseillée de 5€. .

English :

A varied repertoire ranging from works by such tango icons as Carlos Gardel and Astor Piazzolla, to classical operas by Tchaikovsky, compositions by Claude Debussy and Georges Bizet, and more contemporary music by Michel Legrand and Serge Gainsbourg.

German :

Ein vielfältiges Repertoire, das von Werken der wichtigsten Tangomusiker wie Carlos Gardel und Astor Piazzolla über klassische Opern von Tschaikowsky und Kompositionen von Claude Debussy und Georges Bizet bis hin zu zeitgenössischer Musik von Michel Legrand und Serge Gainsbourg reicht.

Italiano :

Un repertorio variegato che spazia da opere di figure di spicco del tango come Carlos Gardel e Astor Piazzolla a opere classiche di Tchaikovsky, composizioni di Claude Debussy e Georges Bizet e musica più contemporanea di Michel Legrand e Serge Gainsbourg.

Espanol :

Un repertorio variado que va desde obras de grandes figuras del tango como Carlos Gardel y Astor Piazzolla hasta óperas clásicas de Tchaikovsky, composiciones de Claude Debussy y Georges Bizet, pasando por música más contemporánea de Michel Legrand y Serge Gainsbourg.

