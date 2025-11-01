Concert instrumental baroque Bach, Corelli, Rameau et Telemann Haguenau
Concert instrumental baroque Bach, Corelli, Rameau et Telemann Haguenau samedi 1 novembre 2025.
Concert instrumental baroque Bach, Corelli, Rameau et Telemann
Rue du Maréchal Foch Haguenau Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-11-01 20:00:00
fin : 2025-11-01 22:00:00
Date(s) :
2025-11-01
Le Quatuor Kuijken et le Bach Collegium Strasbourg Ortenau proposent un concert autour d’œuvres de Bach, Corelli, Rameau, Telemann et Quantz (flûtiste de Frédéric II de Prusse).
Rue du Maréchal Foch Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 94 06 97 contact@choeurdesaintguillaume.com
English :
The Kuijken Quartet and the Bach Collegium Strasbourg Ortenau present a concert featuring works by Bach, Corelli, Rameau, Telemann and Quantz (flutist to Frederick II of Prussia).
German :
Das Kuijken-Quartett und das Bach Collegium Strasbourg Ortenau präsentieren ein Konzert mit Werken von Bach, Corelli, Rameau, Telemann und Quantz (Flötist von Friedrich II. von Preußen).
Italiano :
Il Quartetto Kuijken e il Bach Collegium Strasbourg Ortenau presentano un concerto con opere di Bach, Corelli, Rameau, Telemann e Quantz (flautista di Federico II di Prussia).
Espanol :
El Cuarteto Kuijken y el Bach Collegium Strasbourg Ortenau presentan un concierto con obras de Bach, Corelli, Rameau, Telemann y Quantz (flautista de Federico II de Prusia).
