Concert instrumental de Guillaume Charret Espace Frichet Luxeuil-les-Bains

Concert instrumental de Guillaume Charret

Espace Frichet 1 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27 22:00:00

2025-09-27

Contemplations est une expérience musicale sensible et immersive, quelque part entre le concert et le cinéma pour les oreilles. Guillaume Charret y livre une performance instrumentale intime, portée par une guitare électrique

expressive.

Seul en scène, il explore la mémoire, les émotions et les paysages intérieurs, dans un flux de compositions pensées comme les chapitres d’un voyage introspectif. Ce spectacle est né de cinq années de création, durant lesquelles il a composé, enregistré et mixé seize morceaux instrumentaux, réunis dans son premier album solo (sortie digitale prévue le 3 octobre 2025).

Ces titres racontent, sans un mot, les mouvements d’une vie entre 2019 et 2022, ses doutes, ses lumières, ses silences.

Contemplations, c’est l’envie de partager un moment suspendu, une heure pour ralentir, ressentir, imaginer.

Un concert qui peut apaiser, interroger ou simplement toucher.

À 20h30 à l’Espace Frichet.

Tarif unique 10€

Réservation au 03 84 40 56 20. .

Espace Frichet 1 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 20 poleculturel@luxeuil-les-bains.fr

