Concert instrumental de Noël Louise et Alban Tixier Église Saint-Médard Mervent

Église Saint-Médard Rue de l’Église Mervent Vendée
Le dimanche 21 décembre 2025 à 16 heures en l’église Saint-Médard de Mervent.
Durée 1 heure
Droit d’entrée 8,00 €
Goûter offert
Informations au 07 80 33 31 15.
Proposée par l’association Les Murailles de Maireventi. .
Église Saint-Médard Rue de l’Église Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 7 80 33 31 15
Instrumental Christmas concert Louise and Alban Tixier
