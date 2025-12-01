Concert instrumental de Noël Louise et Alban Tixier Église Saint-Médard Mervent

Église Saint-Médard Rue de l’Église Mervent Vendée

Le dimanche 21 décembre 2025 à 16 heures en l’église Saint-Médard de Mervent.

Durée 1 heure
Droit d’entrée 8,00 €
Goûter offert

Informations au 07 80 33 31 15.
Proposée par l’association Les Murailles de Maireventi.   .

English :

Instrumental Christmas concert Louise and Alban Tixier

