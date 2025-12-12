Concert intégral des six suites anglaises de Jean-Sébastien Bach Église Saint-Pierre de Montmartre PARIS
Concerts à 12h, 15h et 17h
Classes de clavecin de Béatrice Martin et Esteban Gallegos
Le samedi 17 janvier 2026
de 12h00 à 18h00
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Église Saint-Pierre de Montmartre 2 rue du Mont Cenis 75018 PARIS
