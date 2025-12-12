Concert intégral des six suites anglaises de Jean-Sébastien Bach Église Saint-Pierre de Montmartre PARIS

Concerts à 12h, 15h et 17h

Classes de clavecin de Béatrice Martin et Esteban Gallegos

Le samedi 17 janvier 2026

de 12h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-17T13:00:00+01:00

fin : 2026-01-17T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-17T12:00:00+02:00_2026-01-17T18:00:00+02:00

Église Saint-Pierre de Montmartre 2 rue du Mont Cenis 75018 PARIS

