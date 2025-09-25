Concert Intégrale des Etudes pour Piano de Philip Glass Etudes 1 à 10 La Passerelle Saint-Brieuc

La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-25 20:00:00

fin : 2025-09-25 21:10:00

2025-09-25

Tout feu, tout Glass

Attention, pépite l’intégrale des Études de Philip Glass sera présentée en deux soirées au Petit Théâtre ! Le style musical

de ces vingt courtes pièces, initiées en 1991, déploie une richesse émotionnelle qui les relie à la grande tradition de la littérature pour piano. Réputée pour l’intensité de son jeu et la richesse de son toucher, Vanessa Wagner s’en empare avec une rigueur et une sensibilité rares. .

La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

