Concert Intégrale des Etudes pour Piano de Philip Glass Etudes 11 à 20 La Passerelle Saint-Brieuc

Concert Intégrale des Etudes pour Piano de Philip Glass Etudes 11 à 20

La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-26 21:10:00

2025-09-26

Tout feu, tout Glass

Attention, pépite l’intégrale des Études de Philip Glass sera présentée en deux soirées au Petit Théâtre ! Le style musical

de ces vingt courtes pièces, initiées en 1991, déploie une richesse émotionnelle qui les relie à la grande tradition de la littérature pour piano. Réputée pour l’intensité de son jeu et la richesse de son toucher, Vanessa Wagner s’en empare avec une rigueur et une sensibilité rares.

Une rencontre avec Vanessa Wagner autour de Philip Glass sera proposée de 18h30 à 19h15. .

La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

