Concert Intemporelles épisode 3 Centre d’Animation et de Loisirs Ornans

Concert Intemporelles épisode 3

Centre d’Animation et de Loisirs 23 Rue de la Corvée Ornans Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06 22:30:00

Date(s) :

2026-03-06

Intemporelles épisode 3 toujours, des titres incontournables de la chanson française qui vous feront chanter avec nous .

Les Intemporelles reviennent avec un épisode 3, complètement nouveau, prestation de 2 h avec une première partie hommage à Serge Lama et une seconde partie consacré à la chanson française … Encore une fois vous allez chanter avec nous !!!!! Nostalgie et plaisir. .

Centre d’Animation et de Loisirs 23 Rue de la Corvée Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 55 59 78 kollectif.triano25@gmail.com

