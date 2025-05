Concert Inter Chorales – Salle des fêtes Saint-Maurice-de-Lignon, 24 mai 2025 17:00, Saint-Maurice-de-Lignon.

Haute-Loire

Concert Inter Chorales Salle des fêtes 72 rue du Grand Pré Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 17:00:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

La chorale du GACS « La Marilou » recevra l’ensemble vocal d’Aurec Unieux pour un concert de chants contemporains.

.

Salle des fêtes 72 rue du Grand Pré

Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 52 52 38

English :

The GACS « La Marilou » choir will welcome the Aurec Unieux vocal ensemble for a concert of contemporary songs.

German :

Der GACS-Chor « La Marilou » wird das Vokalensemble von Aurec Unieux für ein Konzert mit zeitgenössischen Liedern empfangen.

Italiano :

Il coro GACS « La Marilou » sarà affiancato dall’ensemble vocale Aurec Unieux per un concerto di canzoni contemporanee.

Espanol :

El coro « La Marilou » del GACS se unirá al conjunto vocal Aurec Unieux para ofrecer un concierto de canciones contemporáneas.

L’événement Concert Inter Chorales Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2025-05-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire