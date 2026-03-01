Concert inter-écoles de musique Rue de Verdun Verdun-sur-le-Doubs
Concert inter-écoles de musique Rue de Verdun Verdun-sur-le-Doubs dimanche 22 mars 2026.
Concert inter-écoles de musique
Rue de Verdun Grande halle de Verdun-Ciel Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 16:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00
Date(s) :
2026-03-22
L’école de musique associative La Note Bleue propose un concert, en partenariat avec d’autres écoles ou ensembles de Bresse et du Chalonnais. Près de 140 musiciens amateurs, encadrés par leurs professeurs, joueront des musiques actuelles et classiques (James Bond !).
Participation libre buvette à l’entracte, tombola .
Rue de Verdun Grande halle de Verdun-Ciel Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 16 68 00 notebleue71@gmail.com
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English : Concert inter-écoles de musique
L’événement Concert inter-écoles de musique Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-03-13 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III