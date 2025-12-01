Concert interchorales Eglise Castelnau-Rivière-Basse
Concert interchorales Eglise Castelnau-Rivière-Basse dimanche 14 décembre 2025.
Concert interchorales
Eglise CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 17:30:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Collines Enchantées de Couloumé-Mondebat,
J’peux pas, j’ai chorale de Castelnau Rivière-Basse,
Tou’ Couleurs de Larreule
Vous invite à un nouveau concert, dans l’église.
Chef de choeur Valérie Gerbaldi
Organisé par l’association EPC
Suivi d’une collation animée par Jembi Percussions.
.
Eglise CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 94 38 mairie@castelnau-riviere-basse.com
English :
Collines Enchantées by Couloumé-Mondebat,
J’peux pas, j’ai chorale from Castelnau Rivière-Basse,
Tou’ Couleurs from Larreule
Invites you to a new concert in the church.
Choir director Valérie Gerbaldi
Organized by the EPC association
Followed by a snack hosted by Jembi Percussions.
L’événement Concert interchorales Castelnau-Rivière-Basse a été mis à jour le 2025-12-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65