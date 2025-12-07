Concert Internationnal Alsace-Bulgarie Sondernach

Concert Internationnal Alsace-Bulgarie

Rue de l’Emm Sondernach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Dimanche 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07 18:30:00

2025-12-07

Avez-vous déjà écouté la Musique d’un grand Sage de l’humanité ? Peter Deunov, figure emblématique d’origine Bulgare, nous a légué un héritage unique à travers son œuvre musicale qui révèle un univers de beauté, de poésie et d’une profonde compréhension du monde.

Le concert du 7 décembre à 17h à l’église de l’Emm à Sondernach représente un grand évènement et une première en Alsace.

Le chœur Terre de Lumière, constitué d’Alsaciens et dirigé par Magali Brondel, a entreprit cette année l’étude de ce répertoire. Il aura le privilège d’accueillir le chœur Edinstvo, chœur international dirigé par Yordan Kamdzhalov. Ce dernier, chef d’orchestre d’exception, bulgare d’origine, grand connaisseur de l’œuvre de Peter Deunov, et ayant acquis une renommée mondiale, il a relevé le défi d’unifier les 2 chœurs pour vous offrir le fruit d’un merveilleux cheminement vocal et humain. .

Rue de l’Emm Sondernach 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 6 33 68 92 66 uneterredelumiere@gmail.com

