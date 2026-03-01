Concert Interreligieux de l’Orient à l’Occident Notre Dame d’Espérance Paris

L’Ensemble musical pour la Paix est né au gré des rencontres de Bachir Chami, chanteur lyrique de formation, baryton. D’origine libanaise, il a souhaité créer un dialogue musical interculturel et interreligieux entre l’Orient et l’Occident avec des amis musiciens. Accompagné au piano, au luth, au ney, au violon et au daf, ce concert valorise les échanges interculturels, et met en avant un dialogue pour la paix en une époque troublée.

Libre participation aux frais.

Douze chanteurs et instrumentistes interprètent la musique sacrée issue des trois religions du livre, chrétienne, juive et musulmane.

Le dimanche 29 mars 2026

de 17h00 à 18h30

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles, dès 16h30.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-29T20:00:00+02:00

fin : 2026-03-29T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-03-29T17:00:00+02:00_2026-03-29T18:30:00+02:00

Notre Dame d’Espérance 47, rue de la Roquette 75011 Paris

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