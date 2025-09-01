Concert Interzone Colmar

Vingt ans que le guitariste Serge Teyssot-Gay (Noir Désir) et le oudiste Khaled Aljaramani (Bab Assalam) ont entamé cette aventure de tissage musical et de métissage culturel.

Vingt ans que le guitariste Serge Teyssot-Gay (Noir Désir) et le oudiste Khaled Aljaramani (Bab Assalam) ont entamé cette aventure de tissage musical et de métissage culturel. Écriture savante et improvisation, énergie brute et poésie érudite, tradition et modernité se mêlent au cœur d’une musique qui respire comme un être vivant, entre Occident et Moyen Orient.

L’album Cinquième Jour, Waslat (2024), explore le motif de la suite arabe classique (wasla). La version concert est une véritable création composée de suites inédites. Dans ce dialogue oscillant entre trames mélodiques et chants, motifs harmoniques et transes rythmiques, chacun met en valeur l’instrument de l’autre, dans un bouleversant rapport de respect, de soutien et d’égalité. .

Twenty years since guitarist Serge Teyssot-Gay (Noir Désir) and oudist Khaled Aljaramani (Bab Assalam) embarked on this adventure of musical weaving and cultural cross-fertilization.

Zwanzig Jahre sind vergangen, seit der Gitarrist Serge Teyssot-Gay (Noir Désir) und der Oudist Khaled Aljaramani (Bab Assalam) dieses Abenteuer des musikalischen Webens und der kulturellen Vermischung begonnen haben.

Sono passati vent’anni da quando il chitarrista Serge Teyssot-Gay (Noir Désir) e l’oudista Khaled Aljaramani (Bab Assalam) si sono imbarcati in questa avventura di intreccio musicale e di contaminazione culturale.

Han pasado veinte años desde que el guitarrista Serge Teyssot-Gay (Noir Désir) y el laudista Khaled Aljaramani (Bab Assalam) se embarcaron en esta aventura de tejido musical y mestizaje cultural.

