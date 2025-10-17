Concert Inti Story La Visitation Limoges
Concert Inti Story La Visitation Limoges vendredi 17 octobre 2025.
Concert Inti Story
La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
François et Céline accompagnés de leur clarinettiste Yuka forme le trio Nazcan mélange de pop, folk et d’un soupçon de musique du monde.
Ils racontent en musique l’aventure d’Inti, un personnage fictif à la recherche de ses origines.
Cette aventure est une quête vers le bonheur, une véritable odyssée ou monde réel et onirique vont s’entremêler.
Prenez place pour ce voyage et plongez au cœur de l’ancienne cité de Nazcan. .
La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 48 56 89 francoisdutisseuil@gmail.com
English : Concert Inti Story
German : Concert Inti Story
Italiano :
Espanol : Concert Inti Story
L’événement Concert Inti Story Limoges a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Limoges Métropole