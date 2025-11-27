Concert Intimement Barbara La Comédie de Metz Metz
Concert Intimement Barbara
La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle
Voyage au cœur de l’univers musical de la Grande Dame Brune .
Dans un récital intimiste, Agnès Ravaux, se propose de rendre un hommage vibrant à l’artiste Barbara. C’est avec beaucoup d’humilité, de tendresse et de ferveur qu’Agnès vous invite à voyager au cœur de l’univers musical de la grande Dame Brune et de ses textes … intemporels.
Une remarquable interprétation, si personnelle, et à la fois, si proche.
Un spectacle plein de grâce, d’une grande délicatesse, une belle et douce énergie, une grande sincérité.
Agnès est accompagnée sur scène par le pianiste Guillaume Giraud. Les deux artistes se proposent de nous dévoiler, dans un spectacle à fleur de peau, leur complicité musicale.Tout public
La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12
English :
Journey to the heart of the Grande Dame Brune’s musical universe.
In an intimate recital, Agnès Ravaux pays a vibrant tribute to the artist Barbara. With great humility, tenderness and fervor, Agnès invites you to travel to the heart of the musical universe of the Grande Dame Brune and her timeless lyrics.
A remarkable interpretation, so personal, yet so close.
A show full of grace, delicacy, gentle energy and sincerity.
Agnès is accompanied on stage by pianist Guillaume Giraud. The two artists reveal their musical complicity in a show that’s as close to the skin as it gets.
German :
Reise in die musikalische Welt der Grande Dame Brune .
In einem intimen Konzert wird Agnès Ravaux der Künstlerin Barbara eine vibrierende Hommage erweisen. Mit viel Bescheidenheit, Zärtlichkeit und Inbrunst lädt Agnès Sie zu einer Reise in die musikalische Welt der Grande Dame Brune und ihrer zeitlosen Texte ein.
Eine bemerkenswerte Interpretation, so persönlich und gleichzeitig so nah.
Eine Aufführung voller Anmut, von großer Zartheit, einer schönen und sanften Energie und großer Aufrichtigkeit.
Agnès wird auf der Bühne von dem Pianisten Guillaume Giraud begleitet. Die beiden Künstler wollen uns in einer hautnahen Aufführung ihre musikalische Komplizenschaft enthüllen.
Italiano :
Viaggio nel cuore dell’universo musicale della Grande Dame Brune.
In un recital intimo, Agnès Ravaux rende un vibrante omaggio all’artista Barbara. Con grande umiltà, tenerezza e fervore, Agnès vi invita a viaggiare nel cuore dell’universo musicale della grande Dama Bruna e dei suoi testi senza tempo.
Un’interpretazione straordinaria, così personale eppure così vicina.
Uno spettacolo pieno di grazia, grande delicatezza, energia gentile e grande sincerità.
Agnès è accompagnata sul palco dal pianista Guillaume Giraud. I due artisti riveleranno la loro complicità musicale in uno spettacolo vicino al cuore.
Espanol :
Viaje al corazón del universo musical de la Grande Dame Brune.
En un recital íntimo, Agnès Ravaux rinde un vibrante homenaje a la artista Barbara. Con gran humildad, ternura y fervor, Agnès le invita a viajar al corazón del universo musical de la gran Dama Brune y de sus letras intemporales.
Una interpretación extraordinaria, tan personal y a la vez tan cercana.
Un espectáculo lleno de gracia, gran delicadeza, suave energía y gran sinceridad.
Agnès está acompañada en el escenario por el pianista Guillaume Giraud. Los dos artistas desvelarán su complicidad musical en un espectáculo cercano al corazón.
