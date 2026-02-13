Concert intimiste avec Célestin à Romainville – 20 février 2026, Bar le Richemont, Romainville

Concert intimiste avec Célestin à Romainville – 20 février 2026 Vendredi 20 février, 20h00 Bar le Richemont Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T20:00:00+01:00 – 2026-02-20T22:00:00+01:00

Fin : 2026-02-20T20:00:00+01:00 – 2026-02-20T22:00:00+01:00

Billetterie officielle : Hormur → https://hormur.com/event/019bc7e4-de32-7334-a798-fbc1ebae4f04 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Envie d’une soirée musicale intimiste ? Rejoignez Célestin, le 20 février 2026, pour un concert unique à Romainville. Dans le salon chaleureux de cette colocation accueillante, laissez-vous emporter par la magie des chansons amouristiques de Célestin. Inspiré par Brassens et Stromae, il vous fera voyager entre acoustique et électronique, le tout dans une ambiance conviviale et verdoyante. C’est l’occasion de vivre un moment de partage exceptionnel où la musique et les rencontres humaines sont à l’honneur. Les places sont limitées, alors ne tardez pas à réserver. 20 février 2026 Romainville ️ À partir de 12€, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://hormur.com/event/019bc7e4-de32-7334-a798-fbc1ebae4f04

