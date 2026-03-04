Concert intimiste avec Jonathan Goyvaertz à l’École de musique, École de musique, Paris

Concert intimiste avec Jonathan Goyvaertz à l’École de musique Samedi 14 mars, 17h00 École de musique Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T17:00:00+01:00 – 2026-03-14T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T17:00:00+01:00 – 2026-03-14T18:00:00+01:00

Le 14 mars prochain, plongez dans une soirée musicale hors du temps avec Jonathan Goyvaertz. Ce concert intimiste, niché au cœur du 20ème arrondissement de Paris, vous invite à découvrir un artiste singulier et attachant. Dans le cadre chaleureux de l’École de musique, laissez-vous emporter par ses chansons françaises, mêlant mélancolie douce, humour et poésie. Seul avec son piano ou sa guitare, Jonathan partage ses histoires et ses confidences musicales comme une conversation entre amis. Ce moment unique et éphémère promet une rencontre authentique et touchante, à vivre en petit comité. Les places étant limitées, réservez rapidement pour garantir votre présence à cet événement exceptionnel. 14 mars École de musique, Paris 20ème À partir de 10 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

