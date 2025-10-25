Concert intimiste et vibrant au CCNT Cahors

Concert intimiste et vibrant au CCNT

384 Chemin des Pierres Cahors Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

AVEC JEAN DU VOYAGE (LA ROCHELLE)

Fusion musique électro onirique, downtempo organique et sonorités du monde

DJ & Beatmaker nomade, Jean est un musicien passionné qui trimballe ses platines et ses vinyles de scènes en clubs depuis 1998. Avec ce nom de scène, sa musique ne pouvait être que nomade et donc universelle. Explorateur sonore éclectique, l’intérêt qu’il porte aux différentes cultures aiguise sa sensibilité aux rythmes et aux respirations de notre planète, inspire et influence sa musique. Les productions sont maîtrisées, précises et reflètent son insatiable curiosité. Son premier album Mantra, formule mystique, est composé de sonorités envoûtantes, d’ambiances cinématiques et de paysages sonores variés. Un univers poétique et onirique qui invite à l’évasion et à l’introspection. Il révèle une œuvre authentique, qui témoigne d’une vraie générosité et d’une ouverture au multiculturalisme de ce monde. Avec son nouvel album Ritual, il nous transporte dans un univers sonore unique. Ataviquement attaché aux rythmes, aux sonorités et aux respirations des cultures planétaires, Jean Du Voyage transforme ce souffle vivant du monde en d’envoûtantes productions parfaitement maîtrisées, dans un univers onirique et poétique aux ambiances cinématiques. Une expérience hors du temps, une plongée dans l’inconnu à vivre ! .

384 Chemin des Pierres Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 86 87 08 15 centrenoraturpault@gmail.com

English :

WITH JEAN DU VOYAGE (LA ROCHELLE)

A fusion of dreamy electro, organic downtempo and world sounds

A nomadic DJ and beatmaker, Jean is a passionate musician who has been lugging his turntables and vinyl from stage to club since 1998

German :

MIT JEAN DU VOYAGE (LA ROCHELLE)

Fusion aus traumhafter Elektromusik, organischem Downtempo und Klängen aus aller Welt

Als nomadischer DJ & Beatmaker ist Jean ein leidenschaftlicher Musiker, der seit 1998 seine Plattenspieler und Vinylplatten von Bühne zu Club schleppt

Italiano :

CON JEAN DU VOYAGE (LA ROCHELLE)

Una fusione di electro sognante, downtempo organico e suoni del mondo

DJ e beatmaker nomade, Jean è un musicista appassionato che dal 1998 porta i suoi giradischi e i suoi dischi in vinile da un palco all’altro

Espanol :

CON JEAN DU VOYAGE (LA ROCHELLE)

Una fusión de electro ensoñador, downtempo orgánico y sonidos del mundo

DJ nómada y creador de ritmos, Jean es un músico apasionado que lleva desde 1998 transportando sus tocadiscos y discos de vinilo de un escenario a otro

