Concert intimiste Isabelle Lubrano à la Viole de Gambe La Vineuse sur Fregande

Concert intimiste Isabelle Lubrano à la Viole de Gambe

3905 route de Château Crocaloges La Vineuse sur Fregande Saône-et-Loire

Concert de viole de gambe avec Isabelle Lubrano Lavadera Au cœur de l’exposition Merveilles d’Ateliers , laissez-vous transporter par un moment musical d’exception.

Isabelle Lubrano Lavadera vous invite à découvrir la viole de gambe, cet instrument noble et envoûtant dont la sonorité chaleureuse et profonde touche l’âme.

Entre les stands d’artisanat, ce concert crée une parenthèse intimiste et poétique. L’acoustique particulière du lieu et la proximité avec l’artiste offrent une expérience rare. Un dialogue parfait entre l’art visuel et l’art musical, où le temps semble suspendu.

Que vous soyez mélomane ou simple curieux, ce rendez-vous promet une découverte touchante dans une ambiance conviviale. Concert ouvert à tous. Participation au chapeau. .

3905 route de Château Crocaloges La Vineuse sur Fregande 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 27 89

