Concert intimiste piano/voix Julie Castaing Le Klab Pontarlier

Concert intimiste piano/voix Julie Castaing
Le Klab 14 A rue Gustave Eiffel Pontarlier Doubs
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06 22:00:00
2025-12-06
Organisé par Julie Castaing photographe et le KLAB.
Julie Castaing, artiste musicienne et photographe, dévoile un univers poétique et intimiste où le piano et la voix s’entrelacent avec douceur. Inspirée par Agnes Obel et Yann Tiersen, elle définit sa musique comme de la pop mélodique. Concert de clôture de son exposition Végétale . Entrée libre. .
Le Klab 14 A rue Gustave Eiffel Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 97 94 98 jcastaing.musique@gmail.com
