Concert Inula Café associatif de la ferme des Gallets Rennes

Concert Inula Café associatif de la ferme des Gallets Rennes samedi 20 septembre 2025.

Concert Inula Café associatif de la ferme des Gallets Rennes Samedi 20 septembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

Inula est un duo de vie et de musique d’origine polonaise, deux chercheurs de sons et d’aventures musicales.

Inula est un duo de vie et de musique d’origine polonaise, deux chercheurs de sons et d’aventures musicales.

Ils jouent ce qui résonne au plus profond de leur cœur, créant une atmosphère envoûtante à travers des instruments rares, tels que des flûtes folkloriques, de l’accordéon, du charango, du kalimba et du gong tibétain

Refusant toute classification dans un genre musical spécifique, ils qualifient leur jeu de « musique verte », inspiré par la nature luxuriante des montagnes et des forêts de Sainte-Croix.

Organisé avec l’association Polonia ([https://www.facebook.com/Polonia.HauteBretagne](https://www.facebook.com/Polonia.HauteBretagne))

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-20T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-20T21:00:00.000+02:00

1

ferme.gallets@laposte.net

Café associatif de la ferme des Gallets 26 Av. Pierre Donzelot, 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine