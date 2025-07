Concert Invisible Stream Place Nina Berberova Arles

Lundi 4 août 2025 de 20h30 à 22h. Place Nina Berberova Chapelle Saint-Martin du Méjan Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Fête poétique organisée par quatre artistes majeurs du classique et du jazz d’aujourd’hui, ce programme fait dialoguer la musique de Raphaël Imbert avec celle de Schubert, Wagner et Ornette Coleman dans le plus pur esprit de l’improvisation.

Une fête virtuose composée d’œuvres originales et de morceaux du répertoire classique revisités, au service d’une cause simple et juste, naturelle pour ceux qui veulent la vivre au quotidien, en présence des artistes classiques et jazz parmi les plus emblématiques de notre époque. .

English :

A poetic celebration organized by four of today’s leading classical and jazz artists, this program brings Raphaël Imbert’s music into dialogue with that of Schubert, Wagner and Ornette Coleman in the purest spirit of improvisation.

German :

Dieses Programm ist ein poetisches Fest, das von vier bedeutenden Künstlern der heutigen Klassik und des Jazz organisiert wird. Es lässt die Musik von Raphaël Imbert mit der von Schubert, Wagner und Ornette Coleman im reinsten Geist der Improvisation in einen Dialog treten.

Italiano :

Una celebrazione poetica organizzata da quattro dei più importanti artisti classici e jazz di oggi, questo programma mette in dialogo la musica di Raphaël Imbert con quella di Schubert, Wagner e Ornette Coleman nel più puro spirito dell’improvvisazione.

Espanol :

Una celebración poética organizada por cuatro de los artistas clásicos y de jazz más importantes de la actualidad, este programa hace dialogar la música de Raphaël Imbert con la de Schubert, Wagner y Ornette Coleman en el más puro espíritu de la improvisación.

