Concert Invitation au voyage Montfort-sur-Meu

Le samedi 31 janvier, l’Orchestre Symphonique du Pays Pourpré et du Trégor vous propos le concert Invitation au voyage à 20h30 à la salle du Confluent à Montfort-sur-Meu.
Au programme Gade, Schubert, Borodine, Dvorak…
Entrée libre. .
