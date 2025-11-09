Concert Ionnda Kaysersberg Vignoble

Concert Ionnda

12 rue du Val St Jean Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-09 17:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Découvrez la musique avec le groupe IONNDA. Chants anglais, irlandais ou écossais accompagnés de harpe et bohdran.

Le duo Ionnda est né de la rencontre entre Fanny Fuchs et Diane Bucciali, voisines de pupitre au sein de chœurs strasbourgeois. Leur complicité musicale, forgée autour d’une passion commune pour les musiques celtiques d’Irlande et d’Écosse, ainsi que leur

solide formation classique, ont donné naissance à un projet original qui unit tradition et modernité.

Les musiciennes s’investissent dans la collecte, le réarrangement et l’enrichissement de ces airs traditionnels et populaires, qu’elles réinterprètent en leur apportant une

modernité subtile, liée à leur parcours musical et leur amour pour la polyphonie, qui donne toute sa singularité à leur ensemble.

Le duo guide ainsi son public vers des terres inconnues et navigue avec lui à travers ses paysages sonores inédits.

Le programme Nollaig Shona! Christmas songs (Joyeux Noël! Chansons de Noël) est un concert de Noël, pensé comme une veillée chaleureuse, où les deux musiciennes chantent des airs venus d’Ecosse, d’Irlande et d’Angleterre, et font découvrir au public

une musique populaire et universelle, pleine d’émotion et de lumière, réchauffant les cœurs et les âmes. 0 .

12 rue du Val St Jean Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 communication@kaysersberg-vignoble.fr

English :

Discover music with the group IONNDA. English, Irish and Scottish songs accompanied by harp and bohdran.

German :

Entdecken Sie die Musik mit der Gruppe IONNDA. Englische, irische oder schottische Lieder, begleitet von Harfe und Bohdran.

Italiano :

Scoprite la musica con il gruppo IONNDA. Canzoni inglesi, irlandesi e scozzesi accompagnate da arpa e bohdran.

Espanol :

Descubra la música con el grupo IONNDA. Canciones inglesas, irlandesas y escocesas acompañadas de arpa y bohdran.

L’événement Concert Ionnda Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg