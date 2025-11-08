CONCERT IRENE DRESEL Sète
CONCERT IRENE DRESEL Sète samedi 8 novembre 2025.
CONCERT IRENE DRESEL
1469 quai des Moulins Sète Sète Hérault
Tarif : 29 – 29 – 33 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Irène Drésel crée une musique née d’un univers à la fois sonore et visuel coloré et contrasté.
Irène Drésel crée une musique née d’un univers à la fois sonore et visuel coloré et contrasté. Suite à un Olympia complet, la tournée de son troisième album “ROSE FLUO” emplit les salles et les festivals pour s’achever fin 2025 par un Zénith. .
1469 quai des Moulins Sète Sète 34200 Hérault Occitanie
English :
Irène Drésel’s music is born of a world of colorful, contrasting visuals and sounds.
German :
Irène Drésel schafft eine Musik, die aus einer zugleich bunten und kontrastreichen Klang- und Bildwelt entsteht.
Italiano :
La musica di Irène Drésel nasce da un mondo di suoni e immagini colorate e contrastanti.
Espanol :
La música de Irène Drésel nace de un mundo de sonidos e imágenes coloridos y contrastados.
L’événement CONCERT IRENE DRESEL Sète a été mis à jour le 2025-10-21 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE