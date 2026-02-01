Concert Irho et Steph Place Père Robert le Meur Saint-Jean-du-Doigt
Concert Irho et Steph Place Père Robert le Meur Saint-Jean-du-Doigt samedi 28 février 2026.
Début : 2026-02-28 19:30:00
Le P’tit Saint Jean vous propose une soirée avec le duo Irho et Steph pour un concert tout en variétés françaises ! Un duo pop rock francophone originaire de Normandie. A la fois auteur, compositeur et interprètes, ils se baladent entre accords et poésies pour vous faire découvrir leur univers musical…. .
