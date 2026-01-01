Concert Irho & Steph Anniversaire 3 ans Kfé du Port Plougasnou

Concert Irho & Steph Anniversaire 3 ans

Kfé du Port 13 rue des Grands Viviers Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 19:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Pour fêter les 3 ans d’ouverture du Kfé du Port, le duo Irho & Steph se produira en concert. Ce duo guitare–voix propose un répertoire de reprises internationales (pop, rock, folk) ainsi que leurs compositions originales.

Une soirée conviviale et festive, à l’image du Kfé du Port, pour célébrer trois années de rencontres, de musique et de bonne humeur !

Menu spécial à 24€ pour l’occasion, ambiance festive garantie ! .

Kfé du Port 13 rue des Grands Viviers Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 30 75 83 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Irho & Steph Anniversaire 3 ans

L’événement Concert Irho & Steph Anniversaire 3 ans Plougasnou a été mis à jour le 2026-01-10 par OT BAIE DE MORLAIX