Concert Irho & Steph Anniversaire 3 ans Kfé du Port Plougasnou
Kfé du Port 13 rue des Grands Viviers Plougasnou Finistère
Début : 2026-01-24 19:00:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Pour fêter les 3 ans d'ouverture du Kfé du Port, le duo Irho & Steph se produira en concert. Ce duo guitare–voix propose un répertoire de reprises internationales (pop, rock, folk) ainsi que leurs compositions originales.
Une soirée conviviale et festive, à l'image du Kfé du Port, pour célébrer trois années de rencontres, de musique et de bonne humeur !
Menu spécial à 24€ pour l'occasion, ambiance festive garantie ! .
Kfé du Port 13 rue des Grands Viviers Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 30 75 83 01
English : Concert Irho & Steph Anniversaire 3 ans
