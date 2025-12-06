Concert Iridescence Chorale Dye Musica Saint Étienne en Quint Die
Concert Iridescence Chorale Dye Musica Saint Étienne en Quint Die samedi 6 décembre 2025.
Concert Iridescence Chorale Dye Musica
Saint Étienne en Quint La Bergerie Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 18:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Direction Lorelei David
Scénographie Lynn Pook
Danse Suzanne Wirz
Trame originale Eric Dordilly
.
Saint Étienne en Quint La Bergerie Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 87 29 48 dyemusica26@gmail.com
English :
Direction: Lorelei David
Set design: Lynn Pook
Dance: Suzanne Wirz
Original score: Eric Dordilly
L’événement Concert Iridescence Chorale Dye Musica Die a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme du Pays Diois