Concert Iridescence Chorale Dye Musica Saint Étienne en Quint Die samedi 6 décembre 2025.

Saint Étienne en Quint La Bergerie Die Drôme

Tarif : – –

Début : 2025-12-06 18:00:00
fin : 2025-12-06

2025-12-06

Direction Lorelei David
Scénographie Lynn Pook
Danse Suzanne Wirz
Trame originale Eric Dordilly
Saint Étienne en Quint La Bergerie Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 87 29 48  dyemusica26@gmail.com

English :

Direction: Lorelei David
Set design: Lynn Pook
Dance: Suzanne Wirz
Original score: Eric Dordilly

L’événement Concert Iridescence Chorale Dye Musica Die a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme du Pays Diois