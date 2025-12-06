Concert Iridescence Chorale Dye Musica Saint Étienne en Quint Die

Concert Iridescence Chorale Dye Musica

Saint Étienne en Quint La Bergerie Die Drôme

Début : 2025-12-06 18:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Direction Lorelei David

Scénographie Lynn Pook

Danse Suzanne Wirz

Trame originale Eric Dordilly

.

Saint Étienne en Quint La Bergerie Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 87 29 48 dyemusica26@gmail.com

English :

Direction: Lorelei David

Set design: Lynn Pook

Dance: Suzanne Wirz

Original score: Eric Dordilly

