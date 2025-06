Concert Irish Coffee Group Saint-Zacharie 10 juillet 2025 21:00

Var

Concert Irish Coffee Group Jeudi 10 juillet 2025 à partir de 21h. Square Reda Caire Saint-Zacharie Var

Début : 2025-07-10 21:00:00

Des cordes, du vent, du rythme et une énergie communicative… L’Irish Coffee Group débarque avec un concert riche en émotions et en dynamisme. Préparez-vous à vibrer et à voyager, car rester immobile ne sera tout simplement pas une option !

Square Reda Caire

Saint-Zacharie 83640 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur communication@st-zacharie.fr

English

Strings, wind, rhythm and infectious energy? The Irish Coffee Group arrives with a concert rich in emotion and dynamism. Get ready to vibrate and travel, because standing still simply won’t be an option!

German

Streicher, Wind, Rhythmus und eine ansteckende Energie? Die Irish Coffee Group kommt mit einem Konzert voller Emotionen und Dynamik. Machen Sie sich auf eine Reise gefasst, denn Stillstand ist keine Option!

Italiano

Archi, fiati, ritmo ed energia contagiosa? Gli Irish Coffee Group tornano con un concerto ricco di emozioni ed energia. Preparatevi a vibrare e a viaggiare, perché di stare fermi non se ne parla proprio!

Espanol

Cuerdas, viento, ritmo y energía contagiosa? El Irish Coffee Group vuelve con un concierto lleno de emoción y energía. Prepárate para vibrar y viajar, ¡porque quedarse quieto simplemente no será una opción!

