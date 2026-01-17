CONCERT IRISH CONFIT Crêperie bar La Dale en Pente Blain

CONCERT IRISH CONFIT

Crêperie bar La Dale en Pente 10 place Saint Omer Blain Loire-Atlantique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 21:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Le groupe le plus célèbre des arrière-salles de bistrots à l’ouest de l’Acheneau, également connu pour avoir tout appris à The Pogues et leur frontman Shane Mac Gowan.

Crêperie bar La Dale en Pente 10 place Saint Omer Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 07 06

English :

The most famous backroom band west of the Acheneau, also known for having learned everything from The Pogues and their frontman Shane Mac Gowan.

