CONCERT IRISH CONFIT Crêperie bar La Dale en Pente Blain vendredi 20 mars 2026.
Début : 2026-03-20 21:00:00
Le groupe le plus célèbre des arrière-salles de bistrots à l’ouest de l’Acheneau, également connu pour avoir tout appris à The Pogues et leur frontman Shane Mac Gowan.
Crêperie bar La Dale en Pente 10 place Saint Omer Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 07 06
The most famous backroom band west of the Acheneau, also known for having learned everything from The Pogues and their frontman Shane Mac Gowan.
L’événement CONCERT IRISH CONFIT Blain a été mis à jour le 2026-01-17 par Pays Erdre Canal Forêt