Concert Irish Dance TAP & JIG Salle des fêtes Emile Halbout La Lande-Patry samedi 4 octobre 2025.

Salle des fêtes Emile Halbout Rue des Ifs millénaires La Lande-Patry Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 20:00:00

fin : 2025-10-04 22:30:00

Date(s) :

2025-10-04

Concert de musique et danse irlandaise de TAP & JIG Claquette, chant, danse

Tap&Jig, comme l’indique leur style Rock Celtic Music , mêle l’énergie du rock à la fougue enivrante des musiques celtiques. Ce mélange unique et captivant séduit dès les premières notes. Avec des violons endiablés, une guitare électrique percutante, des rythmes puissants et des mélodies envoûtantes, le groupe crée un univers musical riche. Il vous embarque ainsi dans un voyage vibrant où tradition et modernité se rencontrent avec passion.

Buvette sur place Assiettes anglaise, boissons, café…

Réservation recommandée (180 places) .

Salle des fêtes Emile Halbout Rue des Ifs millénaires La Lande-Patry 61100 Orne Normandie +33 6 81 99 90 56 coflalandepatry61100@gmail.com

