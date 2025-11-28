Concert: Irish Mass Camblanes-et-Meynac

Concert: Irish Mass

Église Sainte Eulalie Camblanes-et-Meynac Gironde

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-28

Dans le cadre l’appel à projet culture 2025 et avec le soutien de la Communauté de communes, l’association Chœur et Concerts vous propose un concert de musique celtique IRISH MASS (Messe Irlandaise) pour chœur et orchestre avec le compositeur contemporain Gilles Mathieu. .

Église Sainte Eulalie Camblanes-et-Meynac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 83 07 66 choeuretconcerts33@gmail.com

