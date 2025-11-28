Concert: Irish Mass Camblanes-et-Meynac
Concert: Irish Mass Camblanes-et-Meynac vendredi 28 novembre 2025.
Concert: Irish Mass
Église Sainte Eulalie Camblanes-et-Meynac Gironde
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Dans le cadre l’appel à projet culture 2025 et avec le soutien de la Communauté de communes, l’association Chœur et Concerts vous propose un concert de musique celtique IRISH MASS (Messe Irlandaise) pour chœur et orchestre avec le compositeur contemporain Gilles Mathieu. .
Église Sainte Eulalie Camblanes-et-Meynac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 83 07 66 choeuretconcerts33@gmail.com
