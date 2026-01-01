Concert Irish Tunes Rue de l’Ancien Hôpital La Ciotat

Concert Irish Tunes

Samedi 31 janvier 2026 de 18h30 à 20h30. Rue de l’Ancien Hôpital Médiathèque Municipale Simone Veil La Ciotat Bouches-du-Rhône

Six musiciens passionnés vous feront découvrir toute la richesse de la musique traditionnelle irlandaise.

Au programme live sessions instrumentales endiablées, accompagnées de chants de pubs irlandais emblématiques et la participation de Caitlin Dailey pour une improvisation de danse irlandaise durant le concert. Ambiance assurée ! .

Rue de l’Ancien Hôpital Médiathèque Municipale Simone Veil La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 70 60 mediatheque@mairie-laciotat.fr

English :

Six passionate musicians will introduce you to the richness of traditional Irish music.

