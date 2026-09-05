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Concert Irlandais Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul Elbeuf-sur-Andelle

dimanche 18 octobre 2026 · Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul · Elbeuf-sur-Andelle

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul
Adresse
6 Rue de l'Église
Ville
76780 Elbeuf-sur-Andelle
Département
Seine-Maritime
Tarif

Elbeuf-sur-Andelle

Concert Irlandais

Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul 6 Rue de l’Église Elbeuf-sur-Andelle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 15:30:00
fin : 2026-10-18 19:30:00

Date(s) :
2026-10-18

Ce 18 octobre, la mairie d’Elbeuf-sur-Andelle vous invite à son grand concert de musique irlandaise animé par le groupe Galaor Ceili Band.

Profitez de cet après-midi irlandaise pour également découvrir ou redécouvrir la charmante église Saint-Pierre-et-Saint-Paul.

Venez nombreux !   .

Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul 6 Rue de l’Église Elbeuf-sur-Andelle 76780 Seine-Maritime Normandie  

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English : Concert Irlandais

L’événement Concert Irlandais Elbeuf-sur-Andelle a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

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