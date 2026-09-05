Concert Irlandais Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul Elbeuf-sur-Andelle
dimanche 18 octobre 2026 · Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul · Elbeuf-sur-Andelle
Informations pratiques
Elbeuf-sur-Andelle
Concert Irlandais
Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul 6 Rue de l’Église Elbeuf-sur-Andelle Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 15:30:00
fin : 2026-10-18 19:30:00
Date(s) :
2026-10-18
Ce 18 octobre, la mairie d’Elbeuf-sur-Andelle vous invite à son grand concert de musique irlandaise animé par le groupe Galaor Ceili Band.
Profitez de cet après-midi irlandaise pour également découvrir ou redécouvrir la charmante église Saint-Pierre-et-Saint-Paul.
Venez nombreux ! .
Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul 6 Rue de l’Église Elbeuf-sur-Andelle 76780 Seine-Maritime Normandie
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English : Concert Irlandais
L’événement Concert Irlandais Elbeuf-sur-Andelle a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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