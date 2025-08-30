Concert irlandais Île aux oiseaux Guern

Concert irlandais Île aux oiseaux Guern samedi 30 août 2025.

Concert irlandais

Île aux oiseaux Corn Er Pont Guern Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 20:30:00

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Le duo Morsgael (irish music) est en concert à l’Île aux Oiseaux.

Dès 19h, repas (sauté de porc au cidre et pommes de terre grenailles persillées, panna cotta coulis fruits rouges ou caramel au beurre salé). Sur réservation.

Dès 20h30, concert en extérieur si le temps le permet. .

Île aux oiseaux Corn Er Pont Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 38 54

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert irlandais Guern a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté