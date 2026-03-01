Concert irlandais L’Île aux oiseaux Guern

Concert irlandais

L’Île aux oiseaux Corn er pont Guern Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Concert Irlandais à l’occasion de la Saint-Patrick avec le trio Beanntrai (2 musiciens du groupe Morsgael qui sont déjà venus chez nous l’année dernière).

Alors rejoignez-nous ce soir là pour profiter d’une très bonne ambiance festive !

Dress code On s’habille tous en vert ce soir là !!! Les 3 plus vert d’entre vous auront chacun un verre offert.

Au programme

Dès 19h Boeuf bourguignon + concert 20€

Ou 23€ avec le dessert tarte aux pommes façon crumble

Dès 20h30 Concert entrée 5€

Repas uniquement sur réservation .

L’Île aux oiseaux Corn er pont Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 38 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert irlandais Guern a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté