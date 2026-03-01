Concert irlandais L’Île aux oiseaux Guern
Concert irlandais L’Île aux oiseaux Guern samedi 14 mars 2026.
Concert irlandais
L’Île aux oiseaux Corn er pont Guern Morbihan
Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Concert Irlandais à l’occasion de la Saint-Patrick avec le trio Beanntrai (2 musiciens du groupe Morsgael qui sont déjà venus chez nous l’année dernière).
Alors rejoignez-nous ce soir là pour profiter d’une très bonne ambiance festive !
Dress code On s’habille tous en vert ce soir là !!! Les 3 plus vert d’entre vous auront chacun un verre offert.
Au programme
Dès 19h Boeuf bourguignon + concert 20€
Ou 23€ avec le dessert tarte aux pommes façon crumble
Dès 20h30 Concert entrée 5€
Repas uniquement sur réservation .
L’Île aux oiseaux Corn er pont Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 38 54
